Benoît Poelvoorde a tourné avec un problème aux testicules : "J'ai attrapé une orchite !"

Benoît Poelvoorde enchaîne les films ! Mystère à Saint-Tropez, Adieu Paris et maintenant Inexorable. Le populaire belge de 57 ans allonge sa filmographie sur grand écran mais a cédé, comme tant d'autres, aux sirènes de Netflix. En effet, on le retrouvait en 2020 dans Comment je suis devenu super-héros aux côtés de Leïla Bekhti et Pio Marmaï. Et le tournage, survenu un an avant, a été compliqué comme il l'a récemment dévoilé après avoir été contraint de garder le silence...

C'est auprès de BFMTV, en promo pour son nouveau film, que Benoît Poelvoorde a fait de tardives confidences : il a souffert d'un pépin de santé sur le tournage ! Dans le long-métrage réalisé par Douglas Attal, il incarnait le personnage de Monté Carlo, un ex-justicier qui va apporter son aide à deux policiers qui cherchent à stopper un trafic de substances donnant des supers pouvoirs à des gens ordinaires. "Ouais, enfin, bon, je ne suis pas en pleine forme dans le film ! On ne me voit pas beaucoup courir. D'ailleurs, j'ai refusé ! J'ai même attrapé une orchite [une inflammation des testicules, NDLR]. J'ai tourné avec une couille comme un ananas !", a-t-il lâché avec son franc-parler légendaire auprès de nos confrères.

Benoît Poelvoorde a fait cette surprenante confidence tardivement car, au moment de la promotion du film - une projection géante avait notamment été organisée par Netflix dans la cour Carrée du Louvre à Paris - l'équipe en charge de la communication ne voulait pas qu'il en parle. "Je n'ai jamais pu le dire en promo. Ils ne voulaient pas, parce que c'était Netflix qui distribuait et maintenant je peux le dire... Je me suis cassé des tas de trucs sur les tournages. Je le regretterai dans 15 ou 20 ans, comme Gérard Depardieu. Il est cassé de partout", ajoute l'acteur, qui se donne corps et âme à ses rôles mais connait ses limites. "Je ne me pose pas la question de mon âge, mais je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire Bac Nord ! Personne ne va me croire si je mets deux boucles d'oreilles et que je gonfle les muscles", dit-il.