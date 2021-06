Christian Clavier : Sa rencontre improbable avec Benoît Poelvoorde

Incroyable rencontre ! Jeudi 24 juin, les acteurs Christian Clavier et Benoît Poelvoorde étaient invités dans l'émission "C à Vous". En pleine promotion pour leur film "Mystère à Saint-Tropez" de Nicolas Benamou avec leur acolyte l'humoriste Virginie Hocq, les comédiens étaient très en forme sur le plateau !

D'anecdotes en anecdotes, Christian Clavier est revenu sur les duos mythiques dont il a fait partie et qui ont boosté sa carrière comme celui avec Jean Reno, dans "Les Visiteurs" de Jean-Marie Poiré ou encore avec Gérard Depardieu, qu'il a retrouvé dans cette nouvelle comédie sortira au cinéma le 14 juillet. Christian Clavier a ainsi raconté la première fois qu'il a croisé le chemin de Benoît Poelvoorde. Une rencontre qui date d'il y a 20 ans maintenant.

"Je me souviens qu'il pleuvait ce jour-là. Je sortais de mon bureau, il passe avec une énorme voiture et il m'arrose. Flaf !", rapporte celui qui interprétait l'inoubliable Jacquouille la Fripouille. "Exprès, évidemment", ajoute Anne-Elisabeth Lemoine . "Non, il n'a pas fait pas attention. Il s'en fout, il est comme il est", lui répond le comédien de 68 ans.

Clavier - Poelvoorde : une rencontre digne d'un film !