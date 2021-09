Mélanie Doutey subjugue en robe noire géométrique à Deauville

Encore une belle journée ensoleillée au festival de Deauville ! Le mardi 7 septembre 2021, la 47e édition du Festival du film américain accueillait sur son tapis rouge une pléiade de personnalités du milieu, défilant pour les projections des films Potato dreams of America ainsi que Inexorable, le dernier thriller de Joséphine Hopkins, où Mélanie Doutey donne la réplique à Benoît Poelvoorde.

Sans l'acteur belge, c'est la Française qui a défendu le film à Deauville. Pour l'occasion, l'ex-compagne de Gilles Lellouche portait une robe courte et noire aux larges formes géométriques. Mélanie Doutey a même posé au côté de la jeune actrice Alba Gaia Bellugi, à qui elle donne la réplique dans Inexorable. Cette soirée était l'occasion d'assister à l'avant-première du film, dont la sortie en salles est prévu pour la fin d'année.

Inexorable narre l'histoire d'une éditrice et de son mari écrivain, qui emménagent dans une vieille demeure de famille et dont le quotidien est perturbé par une étrange jeune fille, Gloria. "Ça doit rester chargé de chair, de sensualité, de trouble, d'ambiguïté, de tensions", avait soufflé Fabrice du Welz, co-réalisateur.

Les deux actrices ont pu croiser le regard d'autres comédiennes, notamment celui de Lea DeLaria, propulsée par Orange is the new black, cette fois présente pour Potato dreams of America de Wes Hurley. Une comédie dramatique très personnel qui s'inspire directement de l'arrivée du réalisateur aux Etats-Unis lorsqu'il était enfant. Il aborde avec tendresse ce rêve américain brisé et le destin difficile de sa mère. Sera Barbieri et Hersh Powers, également comédiennes du film, ont foulé le tapis rouge mardi.