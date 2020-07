Bernard Farcy (Taxi) : Sa nouvelle vie au Maroc, son prochain film...

Personnage incontournable dans la saga Taxi, Bernard Farcy (alias le commissaire Gibert) est un homme qui cultive la discrétion. A l'automne 2019, il acceptait d'en dire un peu plus sur sa nouvelle vie loin des caméras au journal La Tribune de Marrakech, dans son pays d'adoption. En effet, habitant désormais entre Paris et Marrakech, l'acteur de 71 ans a trouvé un petit coin de paradis dans le quartier de Targa, où il s'exile quelques semaines par an. Loin de la précipitation et du stress de la capitale française, il retrouve le calme et la sérénité dans ce pays devenu pour lui un véritable havre de paix et de bien-être et pour lequel il explique avoir eu un véritable coup de foudre à l'occasion du tournage du long métrage Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, dans lequel il avait hérité d'un énième rôle haut en couleur - celui de Barbe-Rouge le pirate.

Ce n'est pas plus long que d'aller en voiture à Deauville pour le week-end

"C'est une idée d'un autre temps de croire qu'en s'éloignant de Paris, on nous oublie. Au contraire, c'est devenu très facile de vivre ailleurs, grâce aux mails et aux téléphones portables. Si mon agent est contacté, je peux recevoir un scénario dans l'heure qui suit et me rendre à Paris le lendemain. En fait, de Marrakech, ce n'est pas plus long que d'aller en voiture à Deauville pour le week-end", indiquait-il ainsi au grand quotidien local.

Heureux dans ce pays cosmopolite et riche de culture, Bernard Farcy expliquait aussi y avoir fait de magnifiques rencontres qui ont également contribué à son "enrichissement personnel". Acteur emblématique en France, l'acteur s'est également fait une place de choix dans le septième art international. De son premier grand rôle à l'écran sous les traits du général de Gaulle dans le film Le Grand Charles aux films à succès comme Le Pacte des Loups, Taxi, Le Vilain, Les Trois Frères ou encore Iznogoud, l'acteur a également joué depuis dans trois longs métrages marocains dont El Farrouj.

Sa nouvelle enquête policière...

Belle surprise, Bernard Farcy annonçait également qu'il réservait encore un beau cadeau pour son public... L'acteur se disait effectivement en train d'écrire un nouveau film avec son ami le scénariste Bernard Stora. Ne souhaitant pas trop en dévoiler à l'époque, il révélait néanmoins qu'il s'agissait d'une énigme policière et qu'il y incarnait un personnage-clé... Moins benêt que le commissaire Gibert ?