Bernard Laporte placé en garde à vue : le boss du rugby français soupçonné de faits gravissimes

C'est l'homme qui a relancé l'équipe de France de rugby ces dernières années. Sous l'impulsion de Bernard Laporte, du sélectionneur Fabien Galthié et d'une génération dorée, le XV de France fait désormais partie des meilleures nations au monde et à quelques mois de la Coupe du monde, qui se déroulera chez nous, tout semble aller pour le mieux. Si sportivement c'est le cas, une affaire pourrait bien causer de gros torts au président de la FFR et impacter toute l'équipe. En effet, d'après les informations de L'Équipe, confirmées ensuite par Le Parisien, l'homme de 58 ans vient d'être placé en garde à vue ce 24 janvier dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en août 2020 par le Parquet national financier.

Véritable icône du rugby français, Bernard Laporte est aujourd'hui soupçonné de blanchiment de fraude fiscale aggravé. D'après nos confrères, deux autres personnes, dont on ne connaît pas l'identité, ont également été placées en garde à vue au côté du patron de la FFR. Ce sont les enquêteurs des douanes du Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF) qui ont pris en charge l'affaire et les faits qui sont reprochés à l'ancien rugbyman n'ont rien à voir avec les accusations de prise illégale d'intérêts, de délit de corruption passive, de trafic d'influence et de recel d'abus de biens sociaux auxquelles il a fait face dernièrement. Des faits pour lesquels il a été condamné à 75 000 euros d'amende et 2 ans de prison avec sursis. Il a fait appel de cette condamnation.

Un très mauvais timing pour Bernard Laporte

Comme le précise Le Parisien, on ne sait pas à l'heure actuelle quelles sont les raisons précises de cette nouvelle garde à vue à l'encontre de Bernard Laporte, mais le timing tombe très mal pour l'ancien secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. En retrait de son poste de président de la FFR depuis le début du mois de janvier en raison des affaires qui sont sorties dernièrement, il espérait que son successeur comme président délégué soit Patrick Buisson, son protégé. Avec cette nouvelle garde à vue, il se pourrait bien que les choses changent et que son avenir se soit assombri à la tête de la fédération.

Bernard Laporte reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.