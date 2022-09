Bernard Laporte au plus mal : de la prison ferme requise contre le président de la FFR !

C'est une des nombreuses affaires qui entachent le monde du sport professionnel en France actuellement. Si elles se multiplient dans le football, entre la tentative d'extorsion dont serait victime Paul Pogba et l'affaire complètement folle qui entoure l'agression de Kheira Hamraoui, le monde du rugby a les yeux rivés vers le procès qui secoue les plus hautes instances de la Fédération française de rugby (FFR). Depuis plus d'une semaine, le procès de cinq des hommes les plus influents de ce sport si populaire en France se tient à Paris, au parquet national financier. Parmi eux, le plus célèbre est sans doute Bernard Laporte, actuel président de la FFR et ancien sélectionneur de l'équipe de France.

En cause, le contrat d'image signé par la fédération avec l'entreprise de Mohed Altrad, président du club de Montpellier et homme très influent dans le rugby français. Poursuivis pour trafic d'influence, corruption, prise illégale d'intérêts et abus de bien social, Bernard Laporte et l'homme d'affaires franco-syrien viennent d'entendre les réquisitions des procureurs du parquet à leur encontre et les peines réclamées sont lourdes. Le mari de Manon Laporte encourt jusqu'à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, ainsi que 50 000 euros d'amende et plusieurs autres sanctions liées à son activité professionnelle. "Oui, les réquisitions sont lourdes. Mais à la mesure de l'absence complète de remise en cause des prévenus, de la durée et de la gravité des infractions", a déclaré le procureur au moment de l'annonce.

Bernard Laporte prêt à faire appel

Une peine très lourde pour l'ami du regretté Christophe Dominici, qui n'a pas réagi directement, mais l'un de ses conseillers, Jean-Pierre Versini-Campinchi, a indiqué que "toutes les parties allaient demander la relaxe". Visiblement très sûr de lui, il a également qualifié les réquisitions d'excessives et insignifiantes. En tout cas, d'après les informations du Parisien, si jamais Bernard Laporte devait être condamné, il ferait appel et un second procès devrait avoir lieu, certainement après la Coupe du monde qui aura lieu en France en 2023.

Bernard Laporte reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.