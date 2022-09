Affaire Hamraoui-Diallo : "L'autre p*te, elle sera titulaire, c'est un truc de malade", des conversations fuitent

Chaque jour amène son lot de nouvelles informations assez folles concernant l'affaire qui implique deux joueuses du Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui et Aminata Diallo. Pour rappel, le 4 novembre 2021, la première est victime d'une violente agression à la barre de fer par deux hommes cagoulés alors qu'elle se trouve dans la voiture de la seconde au moment des faits. Dans un premier temps inquiétée par la police, Diallo est finalement relâchée après une garde à vue prolongée, mais les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles maintiennent leurs soupçons sur la joueuse et la placent sur écoute.

Une surveillance qui va s'avérer payante puisque la semaine dernière, Aminata Diallo est placée une nouvelle fois en garde à vue avant d'être mise en examen et placée en détention provisoire en compagnie de 4 autres suspects. Il semblerait donc que la joueuse de 27 ans a bel et bien fomenté l'opération qui a mené à l'agression de sa coéquipière en club et en sélection. Dans son édition du jour, Le Parisien nous en apprend plus sur les intentions de Diallo et l'influence qu'elle pouvait avoir au sein du PSG, en compagnie de son agent officieux, César M. En fin de contrat cette année, la milieu de terrain a pour but de signer un nouveau bail avec le club de la capitale, et cela passe par de bonnes prestations.

À un moment donné, s'ils se permettent de faire ça, c'est parce que les joueuses, elles ne font rien, elles ne disent rien (...) les filles réveillez-vous

Problème, Kheira Hamraoui est devant elle dans la hiérarchie et lorsqu'elle est annoncée partant pour un match très important contre Lyon en avril dernier, la réaction du fameux César M. est radicale. "L'autre p*te, elle sera titulaire, c'est un truc de malade p*tain (...) Elle vient pas aux entraînements, elle casse les co*illes aux matchs... Même aux matchs !", s'enflamme-t-il, d'après les propos rapportés par Le Parisien. Même son de cloche chez Aminata Diallo, très énervée : "C'est grave (...) À un moment donné, s'ils se permettent de faire ça, c'est parce que les joueuses, elles ne font rien, elles ne disent rien (...) les filles réveillez-vous". Des conversations surprenantes et qui ont certainement poussé les enquêteurs à interpeller Aminata Diallo la semaine dernière.

Aminata Diallo reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.