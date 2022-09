Kheira Hamraoui sort du silence et publie des photos terribles : "Ils m'ont rouée de coups"

C'est un scandale qui secoue le football français. Si chez les hommes, l'affaire Pogba prend une ampleur médiatique considérable, une footballeuse de l'équipe de France féminine fait actuellement couler beaucoup d'encre, c'est Kheira Hamraoui.

Le 4 novembre 2021, alors qu'elle était raccompagnée à son domicile de Chatou en Yvelines par sa coéquipière du PSG Aminata Diallo, la jeune femme de 32 ans a été victime d'une violente agression de la part de deux hommes cagoulés. Quant à Aminata Diallo, qui avait passé quarante heure en garde à vue pour avoir été témoin de la scène, elle a été mise en examen ce vendredi 16 septembre pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs". Elle a ensuite été placée en détention provisoire.

Kheira Hamraoui a "cru mourir"

Ce samedi 17 septembre, la jeune femme de 32 ans a publié un long message sur Twitter où elle est revenue sur sa nuit d'épouvante du 4 novembre 2021 : "Après de très longs mois de souffrance, j'ai décidé de sortir du silence. Je n'oublierai jamais cette soirée du 4 Novembre 2021. Elle me hante nuits et jours. Cette sombre soirée qui a fait basculer ma vie personnelle et professionnelle, ma vie de femme et de footballeuse. Cette triste soirée où j'ai cru mourir lorsque deux hommes cagoulés m'ont obligée à sortir de force d'un véhicule. Ils m'ont rouée de coups de barre de fer en visant essentiellement le bas de mon corps. Cette nuit-là, leur objectif était simple : ôter par une violence extrême mon outil de travail en brisant mes jambes et mettre un terme à ma carrière (...) Pendant de très longs mois après mon agression, j'ai été injustement insultée sur les terrains, harcelée sur les réseaux sociaux et menacée de mort. Néanmoins, j'ai essayé de m'accrocher de toutes mes forces à ma passion et de rester professionnelle. Cette période est certainement l'une des plus difficiles de ma vie de femme et de sportive de haut niveau. D'autant que l'aventure de l'équipe de France, si importante à mes yeux, s'écrit désormais sans moi."

La footballeuse a tenu à partager quelques photos cho de ses blessures qui sont apparentes sur sa main et ses jambes.