Affaire Hamraoui : un nouveau suspect en garde à vue, la piste Aminata Diallo relancée ?

C'est un feuilleton qui connaît de nouveaux rebondissements quasiment toutes les semaines. Depuis l'agression de Kheira Hamraoui, la joueuse du Paris Saint-Germain, à proximité de son domicile de Chatou (Yvelines) par deux hommes cagoulés le 4 novembre dernier, l'affaire a pris une dimension que personne n'avait vu venir. Dans un premier temps, sa coéquipière en club et en sélection nationale Aminata Diallo a été mise en garde à vue pendant 35 heures. Finalement lavée de tous soupçons par les enquêteurs, elle a pu sortir et la piste privilégiée menait plutôt vers l'ancien international français Éric Abidal.

Si pour le moment l'enquête semble patiner, les relations entre Kheira Hamraoui et Aminata Diallo se sont très nettement dégradées. Les deux femmes ont développé une véritable animosité, tout comme plusieurs cadres de l'équipe à l'encontre de la footballeuse de 32 ans agressée. Point d'orgue de cette tension qui règne au sein du club parisien, une vive altercation a éclaté samedi dernier à l'entraînement et Kheira Hamraoui a été écarté du groupe pour une semaine. Mais un nouveau rebondissement vient peut-être rabattre les cartes puisque d'après les informations de l'AFP, un nouveau suspect vient d'être interpellé par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Versailles (Yvelines).

Un 'proche' de Diallo actuellement en garde à vue

Il s'agirait d'un "proche" d'Aminata Diallo, en garde à vue depuis mercredi matin. Le parquet de Versailles a confirmé l'information à l'AFP. De son côté, le journal L'Équipe apporte quelques précisions concernant le profil de cet homme. Il s'appellerait Faouzi, aurait 25 ans et aurait été en contact avec Aminata Diallo peu de temps avant l'agression de Kheira Hamraoui.

Des informations qui pourraient donc relancer totalement l'enquête et donc la piste menant à Aminata Diallo. Accusée dans un premier temps d'avoir voulu blessée sa coéquipière et rivale pour le même poste en club et avec l'équipe de France, la jeune femme de 27 ans a depuis été mise hors d'état de cause. Les prochains jours devraient nous en dire plus sur la suite de cette histoire, pleine de rebondissements.