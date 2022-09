"Qu'ils y retournent pour bien lui casser le genou" : Agression de Kheira Hamraoui, nouvelles révélations

C'est un retournement de situation digne des plus grands films d'action. Depuis l'agression de l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021, on pensait qu'il serait difficile de mettre la main sur des suspects et pourtant, tout s'est accéléré la semaine dernière. Ce jour-là, la sportive de 32 ans est ramenée en voiture par sa coéquipière en club Aminata Diallo, à son domicile de Chatou (Yvelines). Cette dernière est rapidement suspectée par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de Versailles, mais elle est finalement relâchée après une longue garde à vue. L'enquête patine et les soupçons se portent sur l'ancien international français, Éric Abidal.

Finalement, cette piste est abandonnée et plus rien pendant des mois... jusqu'à la semaine dernière. Le 14 septembre, 4 hommes sont arrêtés et placés en garde à vue. Deux jours plus tard, Aminata Diallo est de nouveau placée en garde à vue puis mise en examen et placée en détention provisoire. Les autres accusés reconnaissent leur implication dans l'affaire, indiquant avoir agi sur ordre d'un intermédiaire, qui aurait un lien avec la joueuse parisienne. Dans son édition d'hier, le Journal du dimanche révèle certains extraits de l'audition d'un des suspects, et ses propos sont effrayants... "Le petit devait frapper Hamraoui tandis que son pote devait faire semblant d'agresser la conductrice Aminata Diallo pour que ça passe mieux", aurait-il raconté.

Comment ça, c'est pas bien fait ? J'ai donné un bon coup vers le genou

Rouée de coups ce soir-là, Kheira Hamraoui s'en sort avec de multiples contusions, mais rien de cassé. "L'ami de la joueuse a rappelé le petit en lui disant que ce qu'ils avaient fait, ce n'était pas assez et qu'il fallait qu'ils y retournent pour bien lui casser le genou avec la barre de fer", aurait poursuivi le suspect, d'après le JDD. Des propos glaçants et qui confirmeraient donc l'implication d'Aminata Diallo dans cette agression. Face aux reproches de son interlocuteur, l'agresseur aurait alors répondu : "Comment ça, c'est pas bien fait ? (...) J'ai donné un bon coup vers le genou. Comment ça, elle peut encore marcher ? Elle ne pourra pas jouer le match de demain comme prévu".

L'article sur l'agression de Kheira Hamraoui est à retrouver en intégralité sur le site du JDD.

Aminata Diallo reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.