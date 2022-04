Kheira Hamraoui, clap de fin à Paris ? Réunion à venir après la grosse altercation de ce week-end

C'est une histoire digne d'un film américain. Le 4 novembre 2021, Kheira Hamraoui est agressée en pleine rue à proximité de son domicile de Chatou (Yvelines) par deux hommes cagoulés. Les enquêteurs pensent dans un premier temps tenir une piste en mettant en garde à vue sa coéquipière en club, Aminata Diallo. La jeune femme de 27 ans est finalement lavée de tout soupçons, mais une rancoeur va naître entre les deux footballeuses, au point que plusieurs disputes vont éclater dans les mois qui suivent. Diallo reproche notamment à Hamraoui d'avoir orienté les enquêteurs sur cette piste et de ne pas l'avoir défendue.

Point d'orgue de cette inimitié, une altercation a eu lieu samedi matin à l'entraînement entre Kheira Hamraoui et trois de ses coéquipières, dont Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Une échauffourée a éclaté pendant la séance et s'en est suivi des échanges d'insultes entre les jeunes femmes, preuve de la tension extrême qui règne au sein du Paris Saint-Germain. Pour tenter de remédier à cette situation explosive et qui se répercute sur les résultats sportifs de l'équipe, les dirigeants parisiens ont décidé de tenir une réunion avec Kheira Hamraoui en ce début de semaine.

Kheira Hamraoui bientôt sanctionnée par son club ?

D'après les informations du Parisien, Ulrich Ramé, manager général de la section féminine, souhaite avant tout écouter, comprendre l'état d'esprit de Kheira Hamraoui et discuter avec elle de la suite à donner à sa collaboration avec le PSG. En l'état actuel des choses, il semble très compliqué qu'elle finisse la saison avec ses coéquipières, mais c'est surtout sur le long terme que la question va se poser. Comme l'indiquent nos confrères, la joueuse de l'équipe de France ne s'est pas présentée au rassemblement de l'équipe qui a suivi cette altercation, elle s'est donc mise à la faute. Le club parisien pourrait donc lui infliger des sanctions disciplinaires.

Une situation très compliquée à gérer pour le Paris Saint-Germain, qui doit faire face à des joueuses qui ne s'adressent plus la parole. De son côté, Kheira Hamraoui vit l'une des pires périodes de sa carrière. À la suite de l'agression début novembre, son histoire avec Éric Abidal a éclaté au grand jour et elle s'est attirée les foudres de sa femme de l'époque, Hayet Abidal. Si elle n'a pour l'instant jamais souhaité s'exprimer dans les médias, Kheira Hamraoui reste en tout cas au centre de l'attention et la fin de saison pourrait s'annoncer très pénible pour elle. Affaire à suivre...