Bernard Laporte : Qui est sa femme Manon, politicienne et ancienne adversaire de Rachida Dati ?

Bernard Laporte est certainement l'un des hommes les plus influents du rugby français, voire mondial. À 58 ans, il a tout connu en tant que joueur dans un premier temps, puis entraîneur, avant de devenir sélectionneur du XV de France. Aujourd'hui président de la Fédération française de rugby (FFR), il a permis à la France d'avoir l'organisation de la Coupe du monde en 2023. Un parcours incroyable pour celui qui a également été secrétaire d'État chargé des Sports auprès de la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Malgré cette belle et longue carrière, il n'a pas oublié sa vie sentimentale pour autant.

Après un premier mariage avec une certaine Nadine qui dure jusqu'en 2010, il retrouve l'amour au côté de Manon, une avocate fiscaliste qu'il épouse à l'été 2011. La belle brune va ensuite se tourner vers la politique, devenant en 2015, conseillère régionale d'Île-de-France sous l'étiquette des Républicains. Elle va rapidement prendre du galon et elle se retrouve tête de liste aux élections municipales de 2020 à Paris dans le 7e arrondissement, avec le soutien de Cédric Villani. Une bataille politique qu'elle doit donc mener face à Rachida Dati, l'ancienne ministre de la Justice. "Tout le monde tremble devant elle, mais pas moi", lance Manon Laporte à l'époque, mais malgré sa détermination, elle ne remporte pas l'élection.

Un procès très médiatique à un an de la Coupe du monde en France

Bernard Laporte et sa femme forment donc un couple soudé et le président de la FFR va bien en avoir besoin en ce moment, puisque aujourd'hui s'est ouvert à Paris un procès dans lequel il est le principal accusé. L'affaire s'intéresse à des soupçons de favoritisme impliquant notamment l'homme d'affaires multimilliardaire Mohed Altrad. Le mari de Manon Laporte est soupçonné d'avoir, contre rétribution, accordé en 2017 au groupe de BTP du richissime homme d'affaires le premier contrat de sponsoring maillot de l'histoire du XV de France. L'ancien rugbyman devra répondre de "corruption passive" et "prise illégale d'intérêts".

Bernard Laporte reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.