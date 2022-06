Bernard Montiel retrouve une ancienne Miss France... et un ancien membre des Linkup !

L'art et l'argent virtuel ne feraient-il, prochainement, plus qu'un ? C'est ce qu'essaye de prouver, avec son nouveau projet bimédia, Eleven Paris. Le lundi 27 juin 2022, la marque de prêt-à-porter, célèbre pour ses T-shirt à moustaches, a organisé une soirée NFT release party, à l'Ellia Art Gallery, à Paris, pour présenter ses nouvelles oeuvres d'art à la fois réelles et intouchables réalisées par le visual artist Joky from kotmoss. Résultat : une multitude de singes qui habitent à la fois les murs de la galerie, ceux de votre maison et votre porte-monnaie.

Pour profiter de cette NFT release party, Bernard Montiel s'est rendu, tout sourire, à l'Ellia Art Gallery de Paris. Il a croisé sa grande amie et collègue de l'émission Touche pas à mon poste, sur C8, Delphine Wespiser - ancienne Miss France 2012 -, mais également Dan Cohen, le co-fondateur de la marque Eleven Paris, Samuel Bambi, Andreas Kastrinos et son amie, ainsi que Lionel Tim, connu pour avoir remporté la troisième saison de l'émission Popstars et avoir formé, avec Matthieu Tota, a.k.a M. Pokora, et Otis, le groupe Linkup de 2003 à 2004.

"Ellia Art Gallery est heureuse de vous inviter ce soir à la soirée d'inauguration de la collection NFT de la marque Eleven Paris en collaboration avec la galerie, écrivait le lieu, sur les réseaux sociaux, en guise d'invitation. Rendez-vous au 14 avenue des Ternes, 75017, à partir de 18h." S'ils étaient nombreux à faire le déplacement, tout n'est pas perdu pour le reste du monde. Il est encore possible d'acquérir l'un des Joky mis en vente sur le site de la marque. Pour l'achat d'un Joky, Eleven Paris promet un accès à un programme fidélité 3.0, un accès exclusif aux nouvelles collections et opération commerciales, 20% de la valeur de votre NFT en LVN et, bien sûr, une oeuvre sous forme physique, dont plusieurs formats disponibles.