Bernard Pivot hospitalisé en secret depuis 1 mois : il serait "très affaibli"

Le 29 janvier, le Journal du Dimanche annonçait que son célèbre chroniqueur littéraire Bernard Pivot prenait finalement sa retraite. Il y collaborait depuis 1992 ! En décembre 2019, celui-ci avait déjà abandonné la présidence de l'Académie Goncourt. Il faut dire que l'octogénaire doit se ménager s'il veut vivre une paisible retraite. Selon France Dimanche, il serait actuellement hospitalisé.

Dans son édition du vendredi 4 février 2022, le magazine relate que Bernard Pivot serait hospitalisé depuis un mois. Sa dernière intervention médiatique remonte au 4 janvier, dans l'émission Boomerang animée par Augustin Trapenard sur France Inter. L'occasion pour lui d'évoquer alors la sortie de son nouvel ouvrage, un recueil de souvenirs intitulé Mais la vie continue (Albin Michel). Malheureusement, depuis cette promo, l'animateur des émissions cultes Apostrophes et Bouillon de culture "serait très affaibli" selon les informations récoltées par le magazine. Toutefois, malgré une "santé qui se détériore chaque jour un peu plus", le magazine ne précise pas la cause exacte de son hospitalisation.

C'est la journaliste Anna Cabana qui a annoncé dans le JDD un vibrant message d'adieu à Bernard Pivot.

Bernard Pivot a longtemps travaillé, passionné par les mots et son métier. Une carrière qui l'a souvent éloigné de sa vie de famille. "Si j'avais voulu être un père exemplaire, j'aurais dû accorder moins de place à mon émission. Élever mes deux filles était une grande responsabilité mais avoir, chaque vendredi soir, une émission qui incitait les Français à lire était également une formidable mission. C'est le devoir national qui l'a emporté. Aujourd'hui, c'est vrai, je le regrette", avait-il ainsi confié à Gala en 2018. Le présentateur avait toutefois bâti une relation avec sa fille Cécile sur le tard, grâce à leur passion commune pour la littérature. "Nous échangeons nos coups de coeur littéraires. Même si nos avis divergent, on ne s'engueule jamais. Notre complicité est joyeuse et légère, on ne se prend pas au sérieux", avait-il ajouté.

France Dimanche, dans les kiosques le 4 février 2022.