Bertrand Chameroy sans voix : grosse surprise de l'équipe pour la dernière de C à Vous

Le 3 mai dernier, alors que Valérie Pécresse, candidate Les Républicains pour les élections présidentielles, cherchait à rembourser sa dette due à sa campagne en faisant un appel au don, le chroniqueur de C à Vous Bertrand Chameroy s'était gentiment moqué de la candidate en lui promettant de participer financièrement. "J'ai tenu mon engagement en envoyant un don. J'ai fait le calcul : à raison de quarante vannes à deux balles pendant la campagne, je suis arrivé à 80 euros. Je n'ai même pas reçu un merci... " avait-il déclaré, provoquant un fou rire sur le plateau. Le nom de l'ancienne présidente du conseil régional d'Île-de-France est souvent revenu dans ses chroniques par la suite pour le plus grand bonheur de l'équipe, des invités et du chroniqueur lui-même, qui s'amusait notamment à la comparer à Céline Dion.

En guise de cadeau de remerciement pour les avoir autant fait rigoler, Anne-Elisabeth Lemoine, Mohamed Bouhafsi et les autres ont réussi à obtenir une réponse en vidéo, et tout en humour, de Valérie Pécresse. Un message qui a laissé Bertrand Chameroy sans voix ! "Je voudrais profiter de cette vidéo pour vous remercier sincèrement pour votre don à ma campagne" a t-elle déclaré avant d'attaquer un peu plus fort. "Comme j'ai été une source inépuisable d'inspiration pour vous ces derniers mois, et pour vos blagues à deux balles comme vous dites, il n'était pas anormal que vous me versiez quelques royalties" a t-elle poursuivi.