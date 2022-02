Bertrand Chameroy : il rate une blague... et on le lui fait savoir !

C'est ce qu'on pourrait appeler... se prendre un four ! Bertrand Chameroy a expérimenté ce lundi 7 février le bide, ce moment que connaît chaque humoriste lorsque personne ne rigole à sa blague. Comme tous les soirs, le chroniqueur animait en effet sa rubrique dans l'émission C à vous, au moment du dessert. Et, Jeux Olympiques d'hiver oblige, il a profité de l'édito de Pierre Haski sur France Info pour lancer une image d'un homme... à skis.

Sous les rires un peu gênés des chroniqueurs, il a reconnu lui-même avec beaucoup d'humour qu'il avait voulu tenter cette blague hasardeuse, "une vanne dont [il] n'était pas sûr et qu'on ne peut tenter tous les quatre ans". Devant l'incompréhension d'Anne-Elisabeth Lemoine, qui pensait que la régie s'était trompée d'images, il s'est même retrouvé à mimer avec ses mains "Pierre à ski".

Si les autres chroniqueurs se sont quelque peu moqué de lui et de ce jeu de mots, la chanteuse Barbara Pravi, invitée autour de la table, a conclu avec pas mal d'humour qu'elle "n'était pas terrible" cette blague. Un peu honteux mais avec beaucoup de second degré, le chroniqueur a reconnu lui-même qu'il venait de "se prendre un mur". Heureusement qu'en début de chronique, il avait commencé en prévenant que le lundi, on commençait "piano, piano" !

Heureusement pour lui, le reste de sa rubrique s'est déroulé sans problème. L'ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste est devenu depuis la rentrée un vrai pilier dans l'émission concurrente de France 5. Intervenant chaque soir au moment du dessert, il propose des images avec beaucoup d'humour et est en train de se faire une vraie place dans le paysage audiovisuel français.

Auparavant sur Europe 1, il avait fait le buzz en retrouvant Nekfeu, qui jouait avec lui lorsqu'ils étaient enfants sans vraiment le savoir. Après avoir travaillé avec Daphné Burki et Cyril Hanouna, sa collaboration avec la radio s'était plutôt mal terminée. En effet, il a été renvoyé mi-juin 2021 de la station à cause d'une chronique sur Vincent Bolloré qui n'avait pas été appréciée de la direction.