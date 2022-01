Anne-Elisabeth Lemoine, son fils mort de honte par sa faute : un humoriste l'affiche !

Avec son premier spectacle, lors duquel il arrivait tout nu sur scène et qui a révélé à ses parents adoptifs qu'il était homosexuel, Vincent Dedienne avait amusé des milliers de spectateurs. Pour son retour sur les planches, avec le show intitulé Un soir de gala, nul doute que le succès sera aussi au rendez-vous. Il a d'ores et déjà fait hurler de rire Anne-Elisabeth Lemoine.

Sur le plateau de C à vous, le 3 janvier, Vincent Dedienne a évoqué la venue de l'animatrice de France 5 à son spectacle qui se joue en ce moment aux Bouffes du Nord, dans le 10e arrondissement à Paris. "Vous avez rigolé ! C'est vrai que j'ai entendu que vous aviez rigolé... C'est vrai que votre fils, vous étiez avec votre fils on a le droit de le dire ? Il avait honte ! Et la salle compatissait", a ainsi raconté l'humoriste âgé de 34 ans. Et ce dernier d'affirmer que des membres de la salle de spectacle lui en ont même parlé. "Oui, oui on m'a dit : 'C'est vrai qu'elle riait ! Son fils s'enfonçait dans son siège en s'excusant'", a-t-il relaté.

Hilare, Anne-Elisabeth Lemoine a reconnu sans trop de peine qu'elle avait beaucoup ri lors de la représentation. "Il avait honte... Il disait : 'Maman, arrête de rire en décalé ! C'est remonté jusqu'à toi ?! Il a vécu une soirée géniale et horrible à la fois. Mais bon, c'est pas grave, il a adoré le spectacle", a-t-elle juré. Pour rappel, elle est la maman de deux garçons, Arthur (né en 2004) et Vasco (né en 2013). Discrète sur sa vie privée, tout juste a-t-elle déjà brièvement évoqué son mariage avec Philippe Coelho.