Mort des frères Bogdanoff : Vincent Dedienne ose une blague qui ne passe pas, Cyril Hanouna "choqué"

"Bah oui, par exemple, y a des Bogdanoff qui meurent... Non pardon, on n'a pas le droit de dire ça. Non mais je veux dire, il y a plein de gens qui annulent à cause du Covid", a lancé Vincent Dedienne à Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous pour expliquer pourquoi des places de son spectacle sont remises en vente tous les soirs. Une réponse qui n'a pas manqué de créer le malaise et de nombreuses réactions d'indignation sur Twittter. Cyril Hanouna a publié un message pour dire ô combien les propos de Vincent Dedienne sur la mort des frères Bogdanoff l'a "choqué". "Je finis l'émission je vois ça ! Mais quelle honte ! La différence entre ce gars et les Bogdanov c'est le respect des autres et la classe. Choqué outré dégoûté ! J'espère qu'il s excusera pour la famille et les proches", a tweeté l'animateur, en publiant la vidéo de Vincent Dedienne dans C à vous.