Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) éliminé : ses "frères" d'aventure pleurent son départ

Quelle émotion lors du dernier épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres. La soirée a eu son lot de rebondissements vendredi avec l'élimination de Joaquina, l'évacuation d'Alix mais surtout, le départ de Bertrand-Kamal. Le candidat, décédé en septembre dernier d'un cancer du pancréas à l'âge de 30 ans, a perdu lors d'une épreuve éliminatoire et a dû quitter l'île sur le champ, laissant les autres candidats dans une grande tristesse. Déjà peinés au moment du tournage, ce fut d'autant plus dur de découvrir ces images quelques semaines seulement après sa disparition. Bertrand-Kamal est toujours dans les mémoires et ils sont nombreux à lui avoir rendu hommage sur les réseaux sociaux, plus particulièrement les membres de son équipe originelle des Verts.

L'épisode que je redoutais...

Loïc a notamment dressé le portrait d'un homme bienveillant et au grand coeur sur Instagram : "Voilà... l'épisode que je redoutais. Vous pouvez être tellement fiers de Beka ! C'était un homme extraordinaire ! Toujours à penser aux autres avant lui, toujours le sourire, toujours la bonne humeur, toujours positif ! Ne l'oubliez jamais. Jamais je t'oublierai mon binôme, mon ami, mon grand frère. Je t'aime".



Sa grande complice Hadja a de son côté exprimé sa tristesse de devoir lui dire au revoir dans Koh-Lanta, elle qui se réjouissait chaque semaine à l'idée de l'y retrouver. "Jamais sans toi... Jusqu'au bout on aura été ensemble et quelle belle aventure mon Beka... Je suis très très fière de toi, tu es l'aventurier que tout le monde rêve d'avoir dans son équipe et heureusement tu étais dans la mienne! Mon plus beau plaisir était de te voir tous les vendredis et voir ton magnifique sourire.. Me dire que cela est terminé me fait mal au coeur mais bon c'est la vie... RiP Beka, RIP mon frère je t'aime". Il en va de même pour Joaquina, qui repense aux bons moments passés avec lui. "Il n y a pas assez de mots assez beaux dans le dictionnaire pour te décrire ! Mon soleil, mon confort, mes rires... À jamais dans mon coeur mon Beka", écrit-elle.

Forcément, Denis Brogniart s'est lui aussi saisi de son compte Instagram pour y laisser un message. Le présentateur qui a reçu le père de l'aventurier, Samir, à la fin de l'émission pour évoquer son parcours et sa maladie, a expliqué avoir eu du mal avec cet ultime épisode. "Le départ de Beka sur Koh-Lanta m'avait ému aux larmes sur place alors imaginez aujourd'hui. Cet homme était grand à tous niveaux. Je me souviens des 15 minutes de discussion juste après son élimination, tous les deux sur la plage. C'est à ce moment là qu'est née notre relation si privilégiée. Je ne t'oublierai jamais!". Bertrand-Kamal aura donc marqué de beaucoup de façons l'émission, les candidats, la production et les téléspectateurs.