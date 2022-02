Bervely Bello (Les Princes) fiancée à Noah : belle robe blanche et bague luxueuse

Il y a de l'amour dans l'air, à l'approche de la Saint-Valentin. Après l'ancien candidat de Secret Story Nicolas Scandale, c'était au tour d'une autre participante de télé-réalité de dévoiler qu'elle était fiancée à son cher et tendre.

Belle surprise pour les fans de Beverly Bello. Le 5 février 2022, la charmante blonde de 29 ans a souhaité annoncer une grande nouvelle à ses abonnés. Les internautes ont pu découvrir un diaporama de photos sur lequel l'ancienne candidate des Princes de l'amour (W9) porte une belle robe blanche moulante, dos nu avec quelques broderies au niveau du haut et des plumes en bas. Son futur mari Noah porte quant à lui un costume gris et apparaît notamment à genou, souriant, un écrin dans l'une de ses mains. La bague vient de chez Cartier comme on peut le voir sur l'un des clichés. Un bijou en or qui semble être le modèle Alliance Love (en or jaune). Il coûte pas moins de 1150 euros.

"Oui my love. Ma plus belle histoire c'est toi. Merci la vie #fiancailles #loveyou #amour #bonheur #you #paris #lpdla9 #prince #princesse #futurmariee #tresor #instagood #magique #magnifique #montpellier #iloveyou #oui #instagram #merci Merci @villa_elisa pour cette magnifique robe", peut-on lire en légende de la publication. Berverly a également précisé que les images de cette fameuse demande seraient bientôt diffusées dans Les Princes et les princesses de l'amour. En revanche, ce n'est pas sur W9 mais sur 6Play ou Salto que les téléspectateurs pourront les voir, l'émission ayant été déprogrammée sur la chaîne de la TNT à partir de ce lundi 7 février.