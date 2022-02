Secret Story : Un candidat emblématique fiancé, la date de son mariage dévoilée

C'est une grande nouvelle que vient d'annoncer un ancien candidat de Secret Story. Sur son fil d'actualité, le jeune homme en question a révélé le 6 février 2022 qu'il venait de passer une grande étape avec sa compagne.

Contrairement à certains de ses anciens camarades, Nicolas Scandale se fait très discret dans les médias. En 2015, il a été révélé au grand public lors de la saison 9 de Secret Story. Le candidat qui avait 33 ans à l'époque avait pour secret en commun avec Coralie Porrovecchio "Nous sommes les sujets d'une expérience amoureuse inédite". Il avait ensuite fait le show dans la saison 2 de Friends Trip, puis dans les Anges 8 (2016). Depuis, il n'a plus participé à d'autres émissions. il s'est concentré sur sa discipline, le MMA. Et on imagine que sa rencontre avec Marine a également joué dans sa volonté de s'éloigner du milieu de la télé-réalité.

En effet, depuis cinq ans, il file le parfait amour avec la charmante blonde. Sur Instagram, il se plaît à partager quelques photos de couple. Et dimanche, c'est il a fait une publication particulière. Nicolas a annoncé qu'il venait de se fiancer. Pour ce faire, il a posté une photo sur laquelle on peut voir sa main et celle de sa chère et tendre. Il la prend délicatement afin de dévoiler sa belle bague de fiançailles, fine et en argent. "Elle a dit Ouiiii ! Mariage en 2023", peut-on lire en légende de la publication.