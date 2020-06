Beverley Mitchell : Cancer de la peau, césarienne... sa 3e grossesse se complique

Une césarienne obligatoire

Après trente-sept semaines de grossesse, il deviendrait très dangereux pour Beverley Mitchell, mais aussi pour son bébé, d'avoir la moindre contraction. À cause de divers problèmes - une paroi utérine trop fine et un placenta accreta (une anomalie du positionnement du placenta sur l'utérus) –, n'échappera pas à une césarienne un peu prématurée. Mais l'expérience, les désillusions et les fausses couches l'aident à relativiser et à prendre les choses avec philosophie, bien qu'elle soit un peu "effrayée" à l'idée de rejoindre l'hôpital plus tôt que prévu. "Je me répète constamment que certaines choses sont sous contrôle et d'autres non, conclut-elle. Je crois que c'est ça qui m'a aidée dans cette épreuve. C'est un moment complètement fou, avec toutes ces hormones, ces émotions." Plus qu'à attendre la joie immense d'accueillir son enfant...