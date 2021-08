Beyoncé : En deuil, elle a perdu un proche mort de la Covid-19

Sur Instagram, Beyoncé fait activement la promotion de la nouvelle collection de sa ligne de vêtements, Ivy Park. En privé, elle fait le deuil de la mort d'un proche. Son ancien coach sportif est décédé de la Covid-19.

La terrible nouvelle a été annoncée par Tina Knowles (devenue Tina Lawson). La mère de Beyoncé a rendu hommage à Craig Adams. L'homme est mort de la Covid-19, virus qui a atteint ses poumons. Tina a précisé qu'il avait été coach sportif de Beyoncé et garde du corps du groupe Destiny's Child, que Beyoncé formait avec Kelly Rowland et Michelle Williams.

"Je suis dévastée. J'ai appris que cette personne géniale du nom de Craig Adams et originaire de Houston est mort de la Covid-19. Cette horrible maladie tueuse s'est attaquée à ses organes, ses poumons ont d'abord provoqué une insuffisance rénale, et bien qu'il se soit durement battu, il a succombé à la maladie, précise Tina Knowles sur Instagram. Craig était un coach de fitness et était en parfaite santé ! Il était l'entraîneur de Beyoncé puis est devenu garde du corps des Destiny's Child. Il était comme un membre de notre famille. Une si belle personne. Gentil, aimant et attentionné. Repose en paix Craig, nous t'aimons !"

La publication de Tina Knowles a reçu plusieurs milliers de commentaires, d'internautes qui ont adressé leurs condoléances.