Beyoncé, son combat pour une vie saine : "Je faisais trop de régimes"

Beyoncé a fait le plus beau cadeau que ses fans pouvaient attendre : son retour ! La reine de la pop, qui soufflera ses 40 bougies le mois prochain, a accordé une interview au magazine Harper's Bazaar US.

Dans cet entretien, la jeune artiste et businesswoman, également mère de trois enfants (Blue Ivy, Rumi et Sir, 9 et 4 ans) est revenue sur les difficultés rencontrées durant sa carrière, notamment sur son poids et sa santé !

Une lutte pour bien vivre et pour bien manger qui continue de suivre Queen Bee, qui a posé dans plusieurs tenues aguicheuses pour le magazine ! "Avant, je passais trop de temps à faire des régimes, j'apprends à briser ce cycle de l'alimentation pauvre et négligée", confie la chanteuse.

"Ma santé, comment je me sens au lever, le matin, ma paix intérieure, le nombre de fois que je souris, de quoi je nourris mon esprit et mon corps : voilà les choses sur lesquelles je me concentre", a-t-elle expliqué, apparemment plus en accord avec elle-même aujourd'hui.