Beyoncé : Cette tardive confession sur sa passion insoupçonnée, liée à ses enfants...

Leurs vies privées, certaines stars en partagent les moindres détails, et d'autres la préservent ! Beyoncé est de nature discrète. Elle fait quand même une révélation inattendue à ses fans, sur sa passion cachée...

Outre la musique et la mode (la deuxième collection de sa ligne de vêtements, Ivy Park, est sortie fin octobre), Beyoncé s'intéresse de près... à l'apiculture ! La superstar de 39 ans et maman de trois enfants (Blue Ivy, Sir et Rumi, 8 et 3 ans, nés de son mariage à Jay-Z) a parlé de cette activité pour la première fois dans une interview accordée à l'édition britannique du chic magazine Vogue. Beyoncé figure en couverture du numéro de décembre du magazine.

"Je sais que ça sort de nulle part, mais j'ai deux ruches. Des vraies. Je les ai chez moi depuis un moment. J'ai environ 80 000 abeilles et nous produisons des centaines de pots de miel par an, explique Beyoncé. J'ai commencé ces ruches parce que mes filles Blue et Rumi ont des grosses allergies, et le miel a des vertus curatives."

L'icône a pris son surnom de Queen Bey (inspiré de queen bee, qui signifie "reine des abeilles") et celui de ses fans, la Beyhive (détourné du mot beehive, qui signifie "ruche" en anglais) au pied de la lettre !