Kim Kardashian : Gâtée par Beyoncé, qui lui envoie tous ses vêtements

La course au titre de star la plus influente de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Kim Kardashian y est une des célébrités les plus suivies, une popularité qui pousse les marques à se montrer généreuses. Beyoncé lui a offert toute sa nouvelle collection de vêtements, un cadeau pour lequel Kim s'est montrée très reconnaissante...

Selon une insistante rumeur, Beyoncé ne supporterait pas Kim Kardashian. L'époux de cette dernière, Kanye West, l'a démentie à plusieurs reprises. Kim l'a définitivement enterrée en consacrant plusieurs extraits de sa story Instagram du mercredi 29 janvier 2020 à la marque de vêtements de Beyoncé, Ivy Park.

Kim a reçu à son domicile une boîte orange contenant tous les articles de la nouvelle collection d'Ivy Park, conçue en collaboration avec adidas. Elle ajoute : "Félicitations à Beyoncé et adidas sur un lancement extrêmement réussi. J'aime tout et j'ai hâte de tout porter !!"

Beyoncé et adidas apprécieront ce clin d'oeil, que Kim a partagé avec ses près de 160 millions de followers.