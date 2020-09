Beyoncé en famille : un yacht à 2 millions pour prolonger l'été en Europe

La vie est douce quand on ne compte plus ses millions. Beyoncé et Jay-Z voguent actuellement sur les mers d'Europe, à bord d'un méga yacht. Comme le révèle TMZ.com, le 9 septembre 2020, les deux artistes et leurs enfants, Blue Ivy (8 ans) et les jumeaux Sir et Rumi (2 ans) se sont offert un séjour dans ce véritable hôtel de luxe des mers.

Nommé LANA, ce yacht de haut standing peut accueillir jusqu'à douze invités, sans compter ses 34 membres d'équipage. Avec huit suites, sept chambres VIP et une master suite pour Jay-Z et Beyoncé, il y avait de quoi craquer. Ne croyez surtout pas que ce yacht n'est qu'immensité et luxure. Une fois à son bord, on peut profiter d'une piscine intérieure, d'un cinéma, d'un spa et masseuses professionnelles, de plusieurs terrasses et tout un set de jeux aquatiques (avec jet ski, paddles, équipement pour la pêche etc.).Beyoncé et Jay-Z louent ce luxueux navire contre 2 millions de dollars la semaine. Après tout, il est tout de même plus grand qu'un terrain de football.