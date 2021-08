Diaporama Beyoncé : En deuil, elle a perdu un proche mort de la Covid-19

Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams ont assisté à la soirée d'inauguration de la boutique Dundas à Los Angeles. Le 24 avril 2018.

Michelle Williams, Beyoncé et Kelly Rowland à Coachella. Le 21 avril 2018.

Les Destiny's Child (Michelle Williams, Beyoncé et Kelly Rowland) aux BRIT Awards 2000 à Londres.

Beyoncé, ses filles Blue Ivy et Rumi, et sa mère Tina Knowles dans le clip de sa chanson "Brown Skin Girl".

Beyoncé et son mari Jay-Z assistent au match de NBA "Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets" au Barclays Center. Brooklyn, New York, le 6 juin 2021.

Beyoncé Knowles-Carter et Jay-Z assistent aux 77e Golden Globe Awards au Beverly Hilton. Beverly Hills, le 5 janvier 2020.

Beyoncé est allée passer la journée sur un yacht privé avec son mari Jay-Z, sa mère Tina Knowles et son mari Richard Lawson à Fort Lauderdale au sud-est de la Floride.

Beyoncé fait la couverture du "Harper's Bazaar US" et parle de ses problèmes de poids et de santé.