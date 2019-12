Beyoncé : Féline ultrastylée avec les stars de RuPaul's Drag Race

Cette année encore, Beyoncé a régalé ses followers Instagram grâce à un défilé de looks virtuel. Le show a repris le week-end dernier. La superstar était d'humeur féline pour la soirée de Noël de sa marque de joaillerie préférée.

Beyoncé compte plus de 136 millions abonnés sur Instagram. La chanteuse de 38 ans et épouse de Jay-Z y a publié de nouvelles photos ce dimanche 22 décembre 2019. Les images ont été prises le lundi 16 décembre dernier à Los Angeles, lors de la soirée de Noël des marques de bijoux Lorraine Schwartz et Ofira.

L'événement avait eu lieu au Blind Dragon, un bar karaoké situé sur le fameux Sunset Boulevard. Beyoncé s'y est rendue avec sa mère, Tina Knowles, et son amie Kelly Rowland, avec qui elle formait jadis le groupe Destiny's Child (Michelle Williams en était le troisième membre).

Pour l'occasion, la voix star du film Le Roi Lion (sorti en France le 17 juillet 2019) portait une tenue au motif léopard composé d'un corset, d'une jupe crayon et de gants, le tout signé Duckie Confetti.