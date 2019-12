Jay-Z protège Beyoncé en subtilisant le téléphone d'un malotru

En 2010, Beyoncé chantait Telephone en duo avec Lady Gaga. Neuf ans plus tard, son époux ne semble pas être tout à fait sur la même longueur d'onde. Invité à célébrer les 50 ans de P. Diddy le samedi 14 décembre 2019, dans la ville de Los Angeles, le couple s'est frotté à un petit curieux pas très très discret... En voyant l'un des convives sortir prestement son smartphone pour les filmer, Jay-Z, plus rapide que son ombre, s'est saisi de l'appareil, objet du délit, afin d'arrêter cette folle course à l'espionnage technologique.

Puisque notre fraudeur d'images n'était pas seul à sévir ce soir-là, une tierce personne est parvenue à capturer la scène du crime. On y voit Beyoncé, de dos, danser avec sa grande copine Kelly Rowland et la rappeuse Saweetie – Poor Michelle – sur le titre Every Little Step de Bobby Brown, ainsi que Jay-Z, rouge de colère en s'apercevant que son couple était la cible des objectifs. Les internautes voient ici une forme d'amour protecteur, quand il pourrait tout simplement s'agir d'un ras-le-bol général. Pour une fois que les amoureux profitaient d'une soirée bonne vibes loin des enfants...