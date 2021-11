Bilal Hassani révèle comment il a annoncé son homosexualité à son père, sur Facebook !

Chouchou du jury dans la 11ème saison de Danse avec les stars, Bilal Hassani a dévoilé les secrets des liens qui l'unissent à son papa aux journalistes de Télé Loisirs. Très fusionnel avec sa maman, le chéri de Cassem a révélé que son père avait eu un peu de mal à accepter son homosexualité. Touchant, le jeune homme révèle qu'il a souhaité faire son coming out auprès de son père par Facebook alors qu'il n'avait que 14 ans. "Par Facebook, parce que je n'ai pas osé lui en parler en vrai et qu'il habitait à Singapour. J'ai trouvé la façon de le formuler : 'Papa, je n'ai pas l'impression que je peux tomber amoureux d'une fille'".

Avec le temps, son papa a fini par comprendre le choix de son fils. "On s'est toujours super bien entendus. Il ne m'a jamais abandonné et n'a jamais cessé de m'aimer. Il y avait une divergence d'opinions, initialement, quand je lui ai annoncé. Je l'ai très mal vécu à l'époque car j'étais ado." a-t-il confié avant de préciser qu'il a désormais de "très bonnes" relations avec lui. Premier fan de son fils, il l'encourage d'ailleurs à chacun des primes de Danse avec les stars et ne manque pas de suivre ses aventures sur le plateau de TF1 : "Il m'envoie des messages à chaque prime et me fait des debriefs sur mes prestations."

De son côté, sa maman est toujours présente dans les coulisses du show pour soutenir son fils et veille de près à sa carrière. "Elle m'accompagne aussi dans ma carrière officiellement. Elle s'occupe de tout" révèle l'ancien gagnant de Destination Eurovision, avant d'ajouter : "Depuis que je suis petit, elle a toujours voulu protéger la bulle de paix qu'elle a fabriqué autour de moi. Elle est mon plus gros soutien." Reconnaissant d'avoir des parents si bienveillants, l'interprète du titre Roi indique : "Je sais que j'ai beaucoup de chance. J'aimerais que tous les parents soient comme les miens, mais on ne peut pas demander la lune..."