Bill Clinton a couché avec Monica Lewinsky pour "soulager ses anxiétés"

Difficile d'accorder un documentaire de quatre heures à la vie d'Hillary Clinton sans évoquer la terrible affaire Lewinsky. Depuis le vendredi 6 mars 2020, les abonnés de la plateforme Hulu découvrent, dans des images inédites, les confessions de l'ancien président des Etats-Unis Bill Clinton en même temps que celles de son épouse. Si l'histoire remonte à l'année 1995, les souvenirs sont toujours là, vifs, brûlants.

"Je crois que j'ai fait tout ça pour apaiser mes anxiétés, précise l'homme politique face caméra. Je suis une personne totalement différente de celle que j'étais il y a vingt ans maintenant. Je traversais énormément de choses. Mais peu importe. Ce que j'ai fait est mal. Je n'essaye pas de me défendre, juste de l'expliquer. Je me sens horrible."

En cédant à la tentation, Bill Clinton a brisé la vie de plusieurs personnes, dont beaucoup faisaient partie de sa famille. Mais contre vents et marées, et autres duperies intempestives, sa femme est restée à ses côtés pour le soutenir. "J'étais dévastée, se souvient-elle. Je ne pouvais pas y croire. Ça m'a blessée de manière très intime et je ne réalisais pas que c'était vrai, je ne pouvais pas croire qu'il m'avait menti." Ceci, le populaire démocrate ne pourra jamais l'oublier... En 2020, il clame toujours la fierté immense, la gratitude qu'il ressent au côté de sa moitié. "Elle a compris elle aussi que nous avions encore assez de raisons pour rester ensemble et nous battre, poursuit Bill Clinton. Et cela, même si elle a été beaucoup critiquée pour ce choix."

C'est injuste pour elle

En 1995, Bill Clinton a entretenu une relation extra-conjugale avec Monica Lewinsky, d'abord stagiaire à la Maison Blanche puis membre des équipes permanentes. La jeune femme au centre de l'affaire, traitée comme une briseuse de ménage par l'opinion publique, n'avait alors que 22 ans. "C'est injuste pour elle, conclut Bill Clinton en réfléchissant à la manière dont elle a été impactée. Sa vie a été définie par tout ça. Depuis des années, je la regarde essayer de retrouver un quotidien plus ou moins normal." Aucune trace, pourtant, de Monica Lewinsky dans le documentaire intitulé Hillary, qui aurait pu donner sa version des faits...