Bill Gates en deuil : le milliardaire annonce la mort de son père

Bill Gates est en deuil. Son père, l'ancien avocat William H. Gates Sr., est mort. Il avait 94 ans. L'homme d'affaires a posté un message sur son propre blog mardi 15 septembre 2020, pour annoncer ce décès survenu la veille. Il lui a rendu un bel hommage en relatant notamment quelques souvenirs personnels.

Le milliardaire, patron de l'empire Microsoft et généreux philanthrope, écrit sur son blog : "Mon père est mort paisiblement à la maison hier, entouré de sa famille. Il nous manquera plus que les mots ne peuvent l'exprimer pour le moment. Nous ressentons du chagrin, mais aussi de la gratitude. La mort de mon père n'était pas inattendue - il avait 94 ans et sa santé déclinait -, alors, nous avons tous eu le temps de nous rendre compte à quel point nous étions chanceux d'avoir eu cet homme extraordinaire dans nos vies pendant tant d'années. Et nous ne sommes pas seuls à ressentir ces choses. La sagesse, la générosité, l'empathie et l'humilité de mon père ont eu une grande influence sur les gens partout dans le monde."

Bill Gates, qui peut compter dans cette très dure épreuve sur le soutien inconditionnel de sa femme Melinda et de ses trois enfants, a ajouté : "Alors que je prenais de l'âge, j'en suis arrivé à apprécier la discrète influence de mon père sur presque tout ce que j'ai fait dans ma vie. Aux prémices de Microsoft, je m'étais tourné vers lui à des moments clefs pour rechercher ses conseils juridiques. Mon père a aussi eu une profonde influence sur ma conduite. (...) Et il a mis en place une incroyable éthique de travail. Il était l'un des avocats les plus travailleurs et les respectés de Seattle, ainsi qu'un acteur majeur des droits civiques dans notre région."

William H. Gates Sr. avait également consacré une partie de son temps à prendre part aux comités de direction de plusieurs organisations comme United Way ou Planned Parenthood.