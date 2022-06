Bill Gates : sa fille de 19 ans Phoebe, renversante, lui vole la vedette à New-York

On ne présente plus Bill Gates ! Le célèbre cofondateur de la marque Microsoft était l'un des invités du Gala Time 100 qui s'est tenu ce mercredi 8 juin au Lincoln Center de New-York. Parmi les autres invités, on peut citer la présence de nombreux people comme le chanteur de reggaeton J Balvin, le chanteur américain Jon Batiste, l'actrice américaine Ariana DeBose, le scénariste et producteur néo-zélandais Taika Waititi ou encore l'acteur américain Jeremy Strong. Tous ont foulé le tapis rouge new-yorkais !

Phoebe Gates canon et renversante aux côtés de son père

Le Gala Time 100 a pu aussi compter sur la présence d'une invitée pour le moins renversante, Phoebe, la fille de Bill Gates. En effet, la jeune femme de 19 ans (qui aura 20 ans le 14 septembre prochain) a fait sensation aux côtés de son père Bill Gates avec une robe argentée métallique aux bretelles dorées signée Fendace, célèbre collection née du mariage entre Fendi et Versace. Le tout accompagné de sandales à talons à lanières transparentes. Sans oublier ses cheveux lisses détachés, les magnifiques boucles d'oreilles et le collier scintillant pour couronner le tout. On peut même dire qu'elle était un défilé de mode à elle toute seule ! Un look en tout cas bien différent de celui un peu plus décontracté dans lequel elle était apparue en avril dernier lors d'un déjeuner au restaurant Nobu de Manhattan, toujours aux côtés de son père Bill.

Bill Gates : un père proche de ses enfants

Père de trois enfants : Jennifer (26 ans), Rory (23 ans) et Phoebe (19 ans) nés de son union avec Mélinda Gates avec laquelle il a divorcé en 2021, Bill Gates est, semble-t-il, un papa proche de ses enfants. En tout cas, il n'hésite pas à s'afficher sur les réseaux sociaux en compagnie de ses filles. Ce qu'il a d'ailleurs fait en octobre 2021 où il avait pris la pose en compagnie de sa fille aînée Jennifer lors de son mariage avec le cavalier Nayel Nassar avec qui elle était en couple depuis cinq ans.