Bill Gates : Sa fille Jennifer a épousé Nayel Nassar, une cérémonie hors de prix

Il était temps ! La fille aînée de Bill Gates et son amoureux Nayel Nassar se sont enfin dit "oui". Fiancés depuis le mois de janvier 2020, les deux amoureux ont officialisé leur relation ce samedi 16 octobre dans leur domicile du comté de Westchester, dans l'État de New-York.

Une cérémonie civile faite en grand comité mais qui a coûté à la famille Gates plusieurs millions de dollars. Car selon plusieurs médias anglophones, et notamment le New York Post , des travaux ont été faits depuis près d'un mois dans la ferme familiale afin de mettre en place cette union et de protéger les invités d'éventuelles intempéries. Hormis le coût des travaux, le Daily Mail a également rapporté, ce samedi 16 octobre, que la réception aurait coûté près de 2 millions de dollars à la famille. Un mariage célébré en grandes pompes puisque le couple de jeune mariés à pu compter sur la présence du groupe Coldplay pour faire danser les 300 invités triés sur le volet.

Présents au mariage de leur fille aînée, Bill et Mélinda Gates ont d'ailleurs eu l'honneur d'accompagner leur fille aînée jusqu'à l'autel. Une belle attention (généralement réservée au père de famille) mais qui prouve que malgré leur divorce - prononcé le 2 août dernier après 27 ans de mariage - les deux parents demeurent complices.

Le couple était déjà marié

Toutefois, avant cette fameuse cérémonie, le Daily Mail a également rapporté que le couple entre Jennifer Gates et le sportif Nayal Nassar s'était uni la veille de leur mariage, soit le vendredi 15 octobre. Prétextant une répétition, les deux amoureux se sont unis lors d'un mariage musulman organisé à l'abri des regards dans le jardin du domaine familial. Par amour, la jeune femme de 25 ans se serait donc convertie à l'Islam afin de pouvoir épouser celui qui partage sa vie depuis plus de quatre ans.