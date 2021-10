Diaporama Bill Gates : Sa fille Jennifer a épousé Nayel Nassar, une cérémonie hors de prix

Bill Gates et sa famille arrivent à l'héliport de New York avant le mariage de sa fille Jennifer le 14 octobre 2021.

Melinda Gates et sa fille Jennifer sont allés ensemble dans un spa à New York le 14 octobre 2021.

20 / 20

Jennifer Gates participe à un jumping à New York le 20 mai 2021. La fille de B.Gates et M. Gates a participé à deux sessions de jumping, remportant la deuxième place du premier et la troisième place lors de sa prochaine course à la ferme Old Salem.