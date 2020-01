Bill Gates : Sa fille Jennifer est fiancée, elle dévoile sa large bague

Heureuse nouvelle pour Bill Gates : sa fille Jennifer vient d'annoncer ses fiançailles avec son compagnon de longue date, Nayel Nassar. Le 29 janvier 2020, la jeune femme de 23 ans s'est saisie de son compte Instagram pour partager cette nouvelle avec ses quelque 204 000 abonnés.

"Nayel Nassar, tu es unique. Tu m'as fait absolument chavirer ce week-end, à me surprendre dans l'endroit le plus significatif avec l'une de nos nombreuses passions communes, a-t-elle raconté sur le réseau social. Je suis impatiente de passer le reste de nos vies à apprendre, grandir, rire et aimer ensemble. Oui un million de fois." Un bonheur partagé par le futur marié sur son propre compte Instagram : "Je me sens l'homme le plus chanceux (et heureux) du monde, a-t-il témoigné mercredi. Jenn, tu es tout ce que j'aurais pu imaginer... et bien plus encore."