Bill Gates : Sa fille Jennifer se marie, cérémonie exceptionnelle à plusieurs millions de dollars

Nayel Nassar, 30 ans, est fiancé à Jennifer Gates depuis janvier 2020 et fréquente la jolie rousse depuis plus de qautre ans. Sur son compte Instagram, le champion olympique de sauts d'obstacles (qui partage donc la passion des sports équestres avec sa future épouse) a posté une photo de sa chère et tendre assise auprès de lui, dans la neige. En légende, il a noté un joli message d'amour : "Elle a dit 'oui' ! Je me sens comme l'homme le plus chanceux (et le plus heureux) du monde en ce moment. Jenn, tu es tout ce que j'aurais pu imaginer et bien plus encore. J'ai hâte de continuer à grandir ensemble à travers ce voyage qu'on appelle la vie, et je ne peux tout simplement plus imaginer le mien sans toi. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, et merci de faire de chaque jour un rêve pour moi. C'est pour toujours !"

Espérons que ce mariage dissipera les tensions entre Bill et Melinda Gates. Divorcés en août dernier, les parents de Jennifer, Phoebe et Rory (25, 22 et 19 ans) se sont déchirés durant leur séparation.