Diaporama Bill Gates : Sa fille Jennifer se marie, cérémonie exceptionnelle à plusieurs millions de dollars

Nayel Nassar et Jennifer Gates, fille de Melinda et Bill Gates, vont se marier.

Jennifer Gates et ses parents Bill et Melinda dans les tribunes de la 13ème édition du "Jumping International de Monte-Carlo", le 28 juin 2018. © Bruno Bebert/Bestimage

Bill Gates et sa fille Jennifer Katharine Gates lors de l'intervention de la reine des Pays-Bas en tant qu'ambassadrice spéciale de l'ONU pour la finance inclusive pour le micro développement lors d'un évènement de la Goalkeeper's Gates Foundation à New York, le 20 septembre 2017.

Nayel Nassar et Jennifer Gates et leur chien Earl.

22 / 29

Exclusif - Jennifer Gates participe à un jumping à New York le 20 mai 2021. La fille de Bill Gates et Melinda Gates a participé à deux sessions de jumping, remportant la deuxième place du premier et la troisième place lors de sa prochaine course à la ferme Old Salem.