Melinda Gates sous haute protection : un service de sécurité digne d'un président !

C'est l'un des divorces les plus médiatisés des dernières années. Le milliardaire américain Bill Gates divorce de Melinda, sa femme depuis 1994. Une nouvelle très surprenante de la part de ces parents de trois enfants, mariés depuis si longtemps. Si des soupçons de "conduite douteuse" planent, le fait est que depuis l'annonce intervenue le 3 mai 2021, les choses ne sont pas réglées et les deux milliardaires doivent mettre en place des dispositifs plutôt contraignants.

C'est le média américain Page Six qui a révélé lundi 12 juillet que Melinda Gates devait désormais se déplacer avec six garde du corps et trois voitures de type SUV lors de ses sorties ! Aperçue à New York par des paparazzis, l'énorme dispositif a quelque peu étonné. Un journaliste people très expérimenté a même indiqué qu'il n'avait jamais vu autant de moyens mis en place pour la sécurité d'une personnalité, ajoutant que même les stars internationales avaient en général deux voitures à leur disposition. Le média américain rapporte que seuls les politiciens les plus importants ou bien d'anciens présidents ont des équipes de protection comparables.

Si on ne sait pas encore comment la fortune colossale du couple sera répartie, cela n'a pas l'air de trop tracasser Melinda, puisqu'elle s'est offert une sortie dans un très bon restaurant de New York lors de son séjour, pour lequel elle est descendue dans un hôtel très tendance de la ville. On peut comprendre qu'avec une telle fortune, qui s'élèverait à ​​146 milliards de dollars, la mère de Jennifer ait envie d'assurer ses arrières.

En attendant le règlement de leur divorce, les deux anciens amoureux semblent vivre la situation de manière apaisée puisqu'ils continueront à travailler ensemble au sein de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, qui vient en aide aux personnes en situation d'extrême pauvreté dans le monde.