Divorce de Bill et Melinda Gates : quels arrangements pour leur fortune colossale ?

C'est par un communiqué publié sur Twitter que Bill et Melinda Gates ont révélé leur rupture. "Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois superbes enfants et avons créé une fondation qui oeuvre partout dans le monde pour permettre à tous de vivre des vies saines et productives. Nous continuons à croire en cette mission et poursuivront notre collaboration à la fondation, mais nous croyons que nous ne pouvons plus évoluer ensemble en tant que couple, dans cette nouvelle phase de nos vies", ont écrit le cofondateur de Microsoft et son ex-femme.

Bill et Melinda Gates (née Melinda French) se sont rencontrés lors d'un dîner en 1987, peu après l'entrée de Melinda à Microsoft en 1987. Ils s'étaient mariés le 1er janvier 1994 sur l'île de Lanai, à Hawaï. Bill et Melinda sont parents de trois enfants, Jennifer, Rory et Phoebe. En 2020, leur fille aînée s'est fiancée à son petit ami Nayel Nassar, un cavalier d'origine égyptienne.