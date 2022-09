Billy Crawford (Danse avec les stars) : Pensées suicidaires, addictions... Il évoque son douloureux passé

C'est une prestation particulièrement émouvante que Billy Crawford et sa partenaire Fauve Hautot ont réalisée à l'occasion du troisième prime de Danse avec les stars 2022, diffusé le 23 septembre, sur TF1. Elle faisait écho à une période très difficile de la vie du chanteur international de 40 ans. Un sujet sur lequel il s'est confié en interview.

Vendredi dernier, Billy Crawford a ému avec un contemporain sur le titre L'enfer de Stromae. Une chanson dans laquelle la star belge évoque une période très complexe de sa vie. Et l'ancien compagnon de Lorie Pester se reconnaît en lui puisque, comme l'époux de Coralie Barbier, il a eu des pensées suicidaires après son gros succès en Europe. "J'étais tellement fatigué que j'ai pété un câble. C'était trop, je n'en pouvais plus. Je voulais tout quitter. J'ai fait un burn-out", a-t-il confié dans Danse avec les stars.

De passage dans les locaux de TV Mag, Billy Crawford n'a pas échappé à une question sur le sujet. On lui a demandé pour quelle raison il avait fondu en larmes à la suite de sa prestation. "Il s'est passé plein de choses dans ma tête. J'avais oublié une période de ma vie mais cette performance a tout fait ressurgir. Il y a vingt ans, juste avant de quitter la France, j'ai fait un burn-out, j'ai pété un câble. La musique de Stromae me parle beaucoup. J'ai déjà eu des pensées suicidaires. Je n'arrivais pas à gérer le stress du travail, de la famille... Je n'arrêtais pas, je buvais de l'alcool toute la nuit, je fumais beaucoup", a-t-il déclaré.

Billy Crawford a ensuite révélé qu'il avait parlé à dieu pour s'en sortir. Sa femme Coleen Garcia lui a également "sauvé la vie". "J'étais perdu comme un petit bébé quand je l'ai rencontrée. Elle ne m'a pas dit de changer mais m'a donné beaucoup d'amour et de soutien. Et pour elle, je n'avais plus envie de faire des bêtises", a-t-il conclu. Aujourd'hui, les tourtereaux sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Amari (2 ans). Une autre source de bonheur qui permet au chanteur de garder les pieds sur terre.