Billy Crawford : Ses vacances sombres illuminées par sa femme Coleen

Même avec un cadre aussi paradisiaque que celui de l'île de Boracay aux Philippines, la promesse d'un joli soleil sublimant les magnifiques eaux turquoise n'est pas forcément tenue.Billy Crawford et son épouse Coleen Garcia en font actuellement l'expérience.

Le chanteur philippin de 37 ans et la jolie Hispano-Philippine de 26 ans se trouvent depuis plusieurs jours à Boracay, où ils partagent des vacances en famille. Malheureusement pour eux, impossible de goûter aux eaux chaudes puisque les conditions climatiques défavorables ne le permettent pas. "C'est très sombre à Boracay, mais notre voyage est toujours très drôle, même si nous nous sommes demandé si nous allions rester. Nous sommes environ 35 pour une petite réunion, et certains de nos proches sont venus de l'étranger. Ce n'est pas le meilleur moment pour aller à la plage, mais nous sommes bénis de passer ce séjour avec notre famille. Nous n'allons pas mentir, le vent a été fort. Restez au sec et en sécurité", a publié Coleen Garcia sur sa page Instagram. La jolie brune a illustré une photo d'elle tenant la main de son mari.