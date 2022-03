Biniam Girmay : Le jeune cycliste de 21 ans est déjà marié et papa !

C'est une grande première qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du cyclisme et qui montre bien que le sport devient de plus en plus populaire à travers le monde. Engagé sur la classique Gand-Wevelgem en Belgique, le coureur de l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Binam Girmay s'est imposé à la surprise générale et entre ainsi dans l'histoire de son sport. Le sportif de 21 ans devient du même coup le premier Érythréen ainsi que le premier coureur d'un pays d'Afrique subsaharienne à remporter une épreuve du World Tour.

Une consécration pour le jeune homme, très touché à la fin de la course. "C'est juste incroyable, je ne pouvais pas espérer tant ! (...) Cela va changer beaucoup de choses pour mon futur et celui des coureurs africains", a-t-il déclaré après la course. Et si tout va pour le mieux sur le plan sportif, Biniam Girmay est également très épanoui dans sa vie sentimentale puisqu'il est marié avec une très jolie jeune femme prénommée Saliem Hizkel. Comme on peut le voir sur le compte Instagram de cette dernière, les deux amoureux semblent être déjà mariés puisque l'on trouve des images de la belle brune dans une robe de mariée.

Les deux tourtereaux vivent une belle histoire d'amour et en décembre dernier ils ont profité de belles vacances ensemble avant que Biniam Girmay ne commence la saison de cyclisme sur route. Mais ce n'est pas tout puisque le jeune homme entré dans l'histoire ce week-end est également papa d'une adorable petite fille dont il semble très proche, comme on peut le voir sur les photos mises en ligne par Saliem Hizkel sur Instagram. Tout va pour le mieux donc pour le jeune cycliste qui vit une très belle période de sa jeune carrière.