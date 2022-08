Bixente Lizarazu : Chemise ouverte, son fils Tximista passe du bon temps en Italie

Tximista fait partie de ses enfants de stars qui ont trouvé leur bonheur à l'étranger. À l'image de Dylan Deschamps, le fils de l'ancien coéquipier de son père, qui vit depuis quelque temps du côté de Londres, le garçon de Bixente Lizarazu a lui décidé de vivre son rêve américain à New York. Une distance qui ne l'empêche pas de rester proche de son père et de revenir assez régulièrement en France, chez lui dans le Pays basque. Actuellement en Europe, il a profité de son passage pour s'offrir une belle escapade du côté de l'Italie avec des amis, pendant que son papa champion du monde poursuit son été dans sa région natale, en compagnie de Claire Keim.

C'est en Campanie, dans la région de Naples que Tximista a décidé de se rendre. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 18 000 abonnés, celui qui se décrit comme un basque à New York est souvent actif et il aime bien partager quelques moments de ses vacances à ses suiveurs. Depuis qu'il est en Italie, tradition oblige, il publie souvent des photos ou des vidéos des nombreux plats de pâtes qu'il mange en compagnie de ses amis. Actuellement, il se trouve à Nocelle, un quartier de la ville de Positano situé sur la côte amalfitaine. Sur une selfie, on peut le voir tout sourire avec les 4 amis qui l'accompagnent pour ce beau voyage. "La famille", écrit-il en italien, preuve que ce petit groupe d'amis est très soudé.

Tximista abuse un peu des spécialités locales

Des vacances culturelles pour Tximista, qui parcourt les plus beaux endroits d'Italie, mais également culinaire. Très intéressé par les arts de la table,il en a même fait son métier puisque c'est dans ce domaine qu'il s'est lancé aux États-Unis et visiblement, il en a un peu trop abusé en Italie. Sur un selfie, on peut le voir légèrement songeur, se demandant s'il a bien fait de manger autant... "Après 14 plats de pasta dans la tronche", écrit-il sur la photo où on peut le voir chemise ouverte et poils apparents (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Les vacances en Italie se poursuivent à merveille pour Tximista, qui va certainement devoir doubler les séances de sport à son retour s'il veut retrouver son corps d'athlète !