Bixente Lizarazu : Tximista partage une rare photo de son père avec Claire Keim

S'il y en a un pour qui les vacances se déroulent parfaitement, c'est bien Bixente Lizarazu ! Le champion du monde 98 a encore vécu une année particulièrement chargée entre sa présence dans l'émission Téléfoot, les matchs des Bleus et l'Euro féminin qui vient de s'achever, l'ancien défenseur de 52 ans n'a pas arrêté. Il faut dire qu'avec une condition physique comme la sienne, on peut supporter beaucoup de choses, mais malgré tout, il semble bien heureux de prendre quelques semaines de repos et quoi de mieux que son Pays basque natal pour se ressourcer ?

Arrivé il y a quelques jours, il a déjà pu profiter d'un beau moment sportif avec son frère Peyo puisque les deux se sont offerts une grande sortie en vélo de plus de 100 kilomètres. L'occasion pour Bixente Lizarazu de retrouver son fils, Tximista, revenu des États-Unis pour les vacances et dont il est très proche. Le jeune homme installé à New-York revient assez fréquemment dans le Pays basque puisque lui aussi est très attaché à la région. Sur son compte Instagram, le beau gosse a publié quelques photos pour résumer son séjour.

Randonnée, bon repas et balade en ville au programme

Suivi par près de 18 000 abonnés, il a publié hier plusieurs clichés en ajoutant le commentaire "Famille et côtes d'agneau", pour accompagner une série de clichés où l'on peut voir que le père et le fils se sont offerts une belle randonnée en altitude avec un ami. Très discret sur le couple qu'il forme depuis des années avec Claire Keim, l'ancien footballeur ne publie que très rarement des photos d'eux ou de leur fille, Uhaina. Pourtant, Tximista a également ajouté une photo de son père et de la chanteuse et actrice de 47 ans lors d'une belle balade en famille dans une ville très typique de la côte basque. Bras dessus, bras dessous, les deux amoureux semblent toujours aussi amoureux et complices malgré les années. Une publication qui a bien plu à Bixente Lizarazu, puisqu'il a commenté en appréciant le titre trouvé par son fils : "Bon concept ça", répond-il.