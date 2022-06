Bixente Lizarazu : Retrouvailles avec son fils Tximista, beau gosse "new-yorkais"

Ces deux-là ne s'étaient pas revus depuis un petit moment et les grandes retrouvailles ont dû leur faire beaucoup de bien. Il faut dire qu'entre Bixente Lizarazu et son fils Tximista la distance est longue pour se voir. Depuis plusieurs années maintenant, le fils de l'ancien footballeur de 52 ans vit à l'étranger, expatrié aux États-Unis, du côté de New-York. S'ils sont très proches, leurs emplois du temps chargés ne leur permettent pas vraiment de se voir très souvent puisque le grand copain de Zinedine Zidane et Christophe Dugarry poursuit une belle carrière de commentateur des matchs de l'équipe de France sur TF1 au côté de son binôme, Grégoire Margotton.

Installé dans la mégalopole américaine, Tximista semble s'être parfaitement intégré au mode de vie new-yorkais. Le jeune homme de 27 ans a la fibre entrepreneuriale et il est à la tête d'une entreprise spécialisée dans l'alimentaire pour les déjeuners d'entreprises. Le fils de Bixente Lizarazu, très actif sur Instagram où il compte plus de 17 000 abonnés, a décidé de rentrer dans son pays natal pour quelques jours et il en a profité pour passer du temps avec son père. Le compagnon de Claire Keim, avec qui il a une fille prénommée Uhaina (13 ans), a publié une photo dans sa story de ce beau moment de retrouvailles avec ce fils qui lui ressemble beaucoup.

Des retrouvailles au Pays basque ?

Sur la photo, on voit Bixente et Tximista côte à côte, le père prenant son fils par l'épaule et on sent bien toute la complicité qui les unit. "The new-yorkais", écrit simplement l'ancien footballeur sur la photo, suivi de plusieurs emojis coeur rouge qui montre tout l'amour et toute la fierté qu'il porte à son garçon (photo à retrouver dans le diaporama). S'il n'y a pas d'indication de localisation sur le cliché, les deux hommes semblent être dans leur région natale, le Pays basque puisqu'ils se trouvent à quelques centaines de mètres de la plage.

Un beau moment de retrouvailles entre Bixente Lizarazu et son petit Tximista, qui peuvent reconnecter et doivent certainement avoir beaucoup de choses à se dire, après de longs mois sans se voir !