Bixente Lizarazu : Son frère Peyo, l'autre beau gosse (et surfeur) de la famille

C'est une très belle reconversion qu'a réussi Bixente Lizarazu depuis l'arrêt de sa carrière en 2006 après plus de 18 ans d'une carrière professionnelle de très haut niveau. Passé par Bordeaux et Marseille, le petit latéral gauche a fait partie de l'épopée fantastique des Bleus de 98 et fait aujourd'hui partie des sportifs les plus populaires. Au commentaire des matchs des Bleus avec son compère Grégoire Margotton, le compagnon de Claire Keim continue d'avoir une belle place dans le football français comme expert et consultant avisé puisqu'on le retrouve également dans l'émission foot de référence, Téléfoot.

Papa de deux enfants, Bixente Lizarazu a également un frère dont on parle peu, mais qui est bien connu dans le milieu du surf. Peyo, de son prénom, est un surfeur professionnel de 46 ans de très haut niveau. Vice-champion du monde et champion de France de surf en 2010, il semblerait qu'il ait lui aussi hérité d'un sacré talent. L'oncle de Tximista et Uhaina travaille également pour une marque bien connue des surfeurs, Quiksilver. Depuis 17 ans, il est responsable innovation surf pour la marque.

La passion du sport réunit les deux frères

À côté de ça, il s'est également essayé au métier d'animateur pour la télévision, toujours en lien avec le sport, pour l'émission Les Carnets de la glisse, diffusée sur Orange Sport. Il s'est également essayé au cinéma puisque pour les plus observateurs, on a pu le voir dans le film Camping 2, réalisé par Fabien Onteniente. Une fois encore, il avait le rôle du professeur de surf dans cette comédie où l'on peut retrouver Franck Dubosc ou Mathilde Seigner. À côté de ça, les deux frères semblent très bien s'entendre, comme on peut le voir sur le compte Instagram de Peyo. Ce dernier a posté un beau selfie en compagnie de son frère lors d'une balade en vélo au Pays basque, leur région natale.