Bixente Lizarazu torse nu avec son charmant fils Tximista : retrouvailles avec "l'Américain" au Pays Basque

Ils passent la majeure partie de l'année séparés mais bien que la vie soit douce à New York, Tximista Lizarazu a parfois le mal du pays. En ce mois d'août, le fils aîné de Bixente Lizarazu a remis le cap sur la France et plus précisément sur la région d'où est originaire la famille : le Pays Basque.

Heureux de pouvoir passer quelques jours avec son grand garçon né en 1995, dans cette région qu'il aime plus que tout, l'ancien footballeur de 52 ans n'a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que dans la soirée du samedi 6 août 2022, le consultant sportif de TF1 a partagé plusieurs photos avec Tximista, révélant le joli programme qu'il lui avait réservé pour son retour dans le sud-ouest. Du sport, bien évidemment, mais aussi de la détente. L'occasion pour père et fils de faire tomber le haut.

"L'Américain est de retour. Artza. Rando montagne", a d'abord proposé Bixente Lizarazu sur une série de photos le montrant avec Tximista et un ami dans de magnifiques paysages verdoyants. C'est ensuite dans un tout autre cadre, une fois redescendus près de l'océan et Saint-Jean-de-Luz (où il est né) que le champion du monde 98 s'affiche avec son fils. "Côté montagne le matin, côté mer l'après midi. #lamericain @ltximista", a-t-il ensuite ajouté, se montrant complice avec son fils à l'avant d'un bateau, torse nu. Une photo qui a largement ravi la communauté de Bixente Lizarazu. "On dirait deux frères, trop mimi", "Un duplicata", "Les Beaux Gosses", "Copiés collés", peut-on lire parmi les nombreux commentaires laissés.