Bixente Lizarazu : Son séduisant fils Tximista cartonne à New York !

Bixente Lizarazu est un papa comblé : il a pu récemment retrouver son fils Tximista, alors que celui-ci vit à des kilomètres de la France, installé à New York. Agé de 27 ans, le jeune homme ne se contente pas d'être un fils de ! En effet, outre de brillantes études, il a aussi la fibre entrepreneuriale.

Depuis 2017, Tximista vit donc de l'autre côté de l'Atlantique. Auparavant, il a étudié à partir de 2012 à l'école de commerce de KEDGE Bordeaux. Il a obtenu un Master dit Global Management et Business Administration. Très vite, il a développé un attrait pour le business, particulièrement dans la mode. Il a ainsi lancé la marque de t-shirts Overturn. Des vêtements 100% coton et fabriqués en France qui ont la particularité de laisser apparaitre un visage lorsqu'on les retourne. Cette marque de prêt-à-porter, qui semble s'être arrêtée en 2021 après six ans d'existence, s'inspirait de la culture foot, et plus largement de la culture sportive. Une collection spéciale avait été imaginée pour les 20 ans de la victoire des Bleus.

Si l'on se rapporte à son LinkedIn, Tximista n'a pas chômé aux Etats-Unis, lui qui a obtenu en 2019 un visa réservé aux entrepreneurs qui lui permet de rester cinq ans sur le sol américain. Le jeune homme, aussi sportif et musclé que son papa, a multiplié les postes et les stages passant par Move Systems, Le Pain Quotidien ou encore Spin Global. Auparavant, il avait fait un stage en France chez Veolia et, encore avant, à la rédaction des sports de Canal +.

Depuis janvier 2019, Tximista est surtout le patron et co-fondateur de l'enseigne Fraîche. Une start-up dans le domaine de l'alimentaire. "Fraîche offre l'accès à une plateforme qui délivre de la nourriture fraîche et délicieuse dans les bureaux. Grâce à notre technologie de réfrigérateur intelligent, nous offrons aux employés de bureau un accès 24/7 à des repas nutritifs, des collations saines et des boissons venant de chez nos partenaires que nous sélectionnons et chérissons. Immédiatement (...) Notre mission est simple : créer la meilleure expérience du monde pour les repas de bureau", affirme l'enseigne. Une offre qui doit trouver de l'écho dans la Big Apple !

Pour rappel, Bixente Lizarazu est aussi le papa de Uhaina (née en 2008), de son histoire de coeur avec Claire Keim.